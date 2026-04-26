Crvena zvezda riješila je problem upražnjenog mjesta u stručnom štabu. Marko Boltić će zamijeniti Milana Minića

Srpski trener Marko Boltić (39) preuzeće ulogu u stručnom štabu Crvene zvezde, nakon što je klub sa Malog Kalemegdana odlučio da se rastane sa Milanom Minićem u završnici sezone.

Odluka o promjeni na klupi uslijedila je nakon poraza u "vječitom" derbiju od Partizana (81:74) u ABA ligi, a potom i neuspjeha protiv Barselone u Evroligi. Nekoliko dana kasnije potvrđeno je da će Boltić pojačati stručni tim Saše Obradovića.

Boltić dolazi iz Radničkog sa Crvenog krsta, gdje je vodio tim u Košarkaškoj ligi Srbije i sezonu završio na šestom mjestu. Iskustvo je sticao i u reprezentativnim selekcijama, kao pomoćni trener u mlađim kategorijama uz Vuleta Avdalovića, sa kojima je 2024. godine osvojio srebro na Evropskom prvenstvu.

Tokom igračke karijere nastupao je za brojne klubove, među kojima su Mladost Zemun, BKK Radnički, Vojvodina, Domžale, Krajova, Karpoš Sokoli, Šedeak, Vevej i OKK Beograd.

S druge strane, Milan Minić iza sebe ima bogatu trenersku karijeru. Bio je pomoćnik u Partizanu 2018. godine, a radio je i u stručnim štabovima klubova kao što su Olimpijakos, AEK, Armani, Lokomotiva, Vojvodina i CSKA.

Sa reprezentacijom Srbije osvojio je šest medalja, uključujući jedno svjetsko i dva evropska zlata, kao i tri srebra. Tokom karijere sarađivao je sa velikim imenima evropske košarke, među kojima su Željko Obradović, Dušan Ivković, Duško Vujošević, Svetislav Pešić i Aleksandar Đorđević.

Na klupskom nivou osvojio je Evroligu 1997. godine sa Olimpijakosom, kao i više trofeja u Grčkoj, gdje je radio u nekoliko klubova.