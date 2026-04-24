KK Crvena zvezda je završila kao 10. ovu sezonu, pa su igrači ostali bez individualnih priznanja.

Evroliga je objavila drugu najbolju petorku regularnog dela sezone, a iako je bilo moguće da se tu nađe neki od igrača Crvene zvezde, to se nije desilo. Za ovaj izbor očigledno je bio presudan plasman, pošto je, primjera radi, Čima Moneke bio šesti igrač ove sezone po indeksu korisnosti, dok je Kodi Miler-Mekintajer bio najbolji po broju asistencija.

Na kraju je izbor pao na ovu petoricu igrača: Vejd Boldvin (Fenerbahče), Kendrik Nan (Panatinaikos), Tajler Dorsi (Olimpijakos), Tejlen Horton-Taker (Fenerbahče) i Valter Tavares (Real Madrid).

Your 2025–26 All-EuroLeague Second Team#EveryGameMatterspic.twitter.com/HiYyKzCfIv — EuroLeague (@EuroLeague)April 24, 2026

Podsjetimo, u idealnoj petorci našli su se Silvan Fransisko (Žalgiris), Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviva), Žan Montero (Valensija), Saša Vezenkov (Olimpijakos) i Nikola Milutinov (Olimpijakos).