Željko Obradović stao je u odbranu bivšeg kapitena Partizana Kevina Pantera posle pobjede Barselone u Španiji.

Izvor: MN Press

Partizan je u Barseloni izgubio posle neizvjesne završnice (87:80) i sada se situacija na tabeli Evrolige komplikuje. Borba za plej-of biće dramatična do poslednjeg kola, a glavni "krivac" za sve to bio je Kevin Panter koji je bivšem klubu ubacio 25 poena.

U prvom poluvremenu dao je 17, šutirao je 5/5 za tri, a imao je i burnu reakciju kada je slavio sa domaćom publikom. Upravo je taj detalj bio i razlog za jedno od pitanja za Željka Obradovića u razgovoru sa srpskim medijima u Španiji. Odmah je stao u odbranu bivšeg kapitena. "Nemojte sada da uvlačite čovjeka u nešto. Da vam kažem, on je sad igrač Barselone. Treba da uradi sve za njegov tim i to bi trebalo da uradi bilo ko od nas.

Nije ga Panter ničim iznenadio. "Znali smo da će da igra, najavio sam to. Kevin je Kevin, znamo kako igra, ono što je problem jeste što smo u prvom poluvremenu primili 21 poen iz izolacija i 16 iz skoka u napadu, 37 iz ta dva segmenta, a o tome smo dosta pričali u pripremi meča", jasan je Obradović.

Obradović o reakcijama Pantera - On je sad igrač Barselone, svaka mu čast kako je odigrao ️#kkp#kkpartizanpic.twitter.com/1XgX1k4X5P — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs)March 14, 2025

"Da li se to vježba na treningu?"

Na konferenciji za medije Obradović je pričao o prevelikom broju promašenih šuteva za dva poena (19/45) i promašenim penalima (3/11) što je ponovio i kada je pričao sa srpskim medijima, a onda je pričao o velikoj nervozi. Nije htio da spominje direktno Sterlinga Brauna i Dvejna Vašingtona koji su zbog toga dobili i tehničke greške. "Ne volim da pričam pojedinačno ni o jednom igraču, napravićemo analizu, pričaćemo o svemu. Važnost meča je uticao na to, iako nema razloga, jer ima još pet utakmica do kraja i treba da se borimo. Ako nismo koncentrisani da igramo košarku i radimo druge stvari, onda će ovo da se dešava."

U samoj završnici dogodila se jedna nedopustiva greška kada je na prenosu lopte Braun nonšalantno vratio loptu za Karliku Džounsu, a Satoranski je to pratio, ukrao loptu i lako zakucao. "Šta tu ima da se komentariše... Da li se to vježba na treningu? Da dodaš protivniku loptu u ruke. Ako se to vježba, onda je u redu. Ne znam šta da kažem. Posljedica nervoze, idemo dalje", zaključio je Obradović i dodao da zamjera igračima samo na drugoj četvrtini i da će o tome morati da razgovaraju, tu dionicu izgubili su sa 29:9.