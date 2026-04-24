Dželat Crvene zvezde, ekipa Barselone, izgubila je glatko na gostovanju Monaku u poslednjem meču plej-ina Evrolige. Majk Džejms i saigrači tako su zauzeli poslednje, osmo mjesto u plej-ofu

Izvor: MN Press

Monako je mirno pobijedio Barselonu u plej-inu Evrolige (79:70) i ušao u plej-of kao osmoplasirani. Barsa, dželat Crvene zvezde, nije imala rešenje za na momente perfektnu igru tima iz kneževine, koji je u prvoj čevrtini šutirao 10/13, a do poluvremena izgubio samo dve lopte.

Posle poraza od Panatinaikosa u prvoj utakmici plej-ina, Monako se sabrao i mirno trijumfovao ekipu Ćavija Paskvalam, predvođen Majkom Džejmsom, koji je ubacio 13 poena i podelio 10 asistencija. Uz njega, istakli su se raznovrsni centar Danijel Tajs sa 16 poena i pet skokova, dabl-dabl ostavio je važan krilni košarkaš Džaron Blosomgejm sa 11 poena i 10 skokova, plejmejker Eli Okobo pogurao je Monako ka plej-ofu sa 14 poena... Srpski košarkaš Nemanja Nedović nije ulazio u igru, a Nikola Mirotić je bio van tima zbog povrede.

Najefikasniji igrač Barselone bio je krilni košarkaš Vil Klajburn, sa 16 poena (2/5 za tri), krilni centar Tornike Šengelija ubacio je 14 uz sedam skokova, centar Jan Veseli 12 i s obzirom na predstojeći remont, pitanje je da li će iko od navedenih veterana ostati u timu i posle ljeta.

Određeni parovi plej-ofa

Monako će u plej-ofu igrati protiv prvoplasiranog Olimpijakosa i na taj način su definisani svi parovi:

Olimpijakos - Monako

Valensija - Panatinaikos

Real - Hapoel Tel Avi

Fenerbahče - Žalgiris

Plej-of će početi u utorak, 28. aprila, a serije će biti igrane na tri pobjede. Četiri pobjednika nastupiće na Fajnal-foru u Atini, zakazanom za period od 22. maja, kada će biti polufinala, do 24. maja, kada će biti odigrano veliko finale u hali OAKA.