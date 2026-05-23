Oko 20.15 časova desio se napad na policiju kod zgrade Predsedništva.

Posle završetka skupa na Slaviji, u centru Beograda grupa demonstranata napala je policiju kod Predsedništva. Sve je počelo u Ulici kralja Milana, kada je prema kordonu poletjela pirotehnika, kao i kamenje, šipke, topovski udari.

Pripadnici Policijske brigade i Žandarerije reagovali su i potisnuli grupu koja je napala, a onda su se pojavila i policijska kola sa pripadnicima policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija. Grupa koja je napala policiju je potom potisnuta ka Terazijama, posle čega su se pojavile pojačane snage policije.

