Bibars Natho završio karijeru u crno-bijelom i nagovijestio ostanak u Humskoj

Partizanov kapiten Bibars Natho (38) odigrao je ove subote posljednji meč u karijeri i oprostio se trijumfom protiv Radnika 5:0, u kojem je bio strijelac.

Poslije dirljivog ispraćaja na stadionu u Humskoj, rekao je da bi mogao da ostane u klubu.

"Što se mene tiče, navijač sam Partizana. Bio sam igrač, sada sam Partizanov navijač i možda u budućnosti budem dio kluba, vidjećemo. Osjećam veliku ljubav prema ovom klubu i uradiću sve što mogu da podignem ovaj klub na mjesto na kojem zaslužuje da bude. Pokušao sam to kao igrač, pokušavaću to kao navijač i možda to pokušam kao dio kluba, vidjećemo. I dalje ću uvijek davati za Partizan", rekao je Natho novinarima u miks-zoni.

Proveo je u klubu sedam godina i otišao je kao legenda, priznavši da ne žali zbog toga što nije osvojio trofej sa crno-bijelima. Naglasio je da je sa saigračima uvijek davao sve.

"U životu i fudbalu nije sve u trofejima. Tokom ove sezone bilo je mnogo situacija u kojima smo se borili i znali smo da nemamo veliku šansu zbog mnogih stvari, ali i dalje smo se pojavili i svake godine smo se borili za ovaj klub. Mislim da smo predstavili ovaj klub najbolje što smo mogli. Bile su ovo teške godine, ali u teškim momentima vidiš jake ljude i ko voli ovaj klub, kao i ko će 'gurati' ovaj klub u budućnosti da dođu bolja vremena. Siguran sam da će ona doći, jer je ovaj klub ogroman i niko ne može da slomi ovaj klub. Vratićemo se jači", kazao je on.

"Ništa ne bih promijenio"

Emocije su ga u nekoliko situacija slomile na utakmici i poslije nje. Zaplakao je u nekoliko situacija.

"Bio sam spreman za ovo, ali ne možete nikad biti potpuno spremni. Kada vidim suprugu, djcu i porodicu, kao i mnogo navijača, osjetio sam neverovatnu podršku. Imao sam sreću da budem dio ovog kluba i mogu samo da zahvalim", rekao je on.

Kako je bilo spremiti se za oproštaj?

"Ovih dana sam razmišljao o tome i variralo mi je raspoloženje, 'gore-dole'. Nekad se osjećam dobro, nekad bih plakao... Čekam, vidjećemo šta će donijeti budućnost, nadam se boljim danima. Veoma sam srećan i zadovoljan svojom karijerom. Ništa ne bih promijenio, osjećam samo zahvalnost trenerima, saigračima, navijačima, klubovima za sve što sam doživio u ovih 20 godina"

"Za šest sezona stekao sam mnogo prijatelja i svaki trenutak je poseban. Bilo je teško kada izgubimo, ali naravno, davati gol u derbijima i pobijediti u derbiju za ove navijače, to je možda najsrećniji i najveći momenat".

Da li će ostati u Beogradu?

"Trenutno, da. Ostaćemo ovdje, veoma smo srećni ovdje i osjećamo Beograd kao svoj dom. Vidjećemo u budućnosti"