Revanš se igra u Baru, gdje Budućnost ima prvu meč loptu za plasman u finale

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti su očekivano i ubjedljivo otvorili polufinalnu seriju plej-ofa prvenstva Crne Gore, savladavši Mornar u Podgorici i poveli 1:0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Meč u “Morači” završen je rezultatom oko 100 poena za domaće (103:87 ili 105:89, zavisno od izvora), ali je suština ista — potpuna kontrola Budućnosti od sredine druge četvrtine.

Nakon nešto izjednačenijeg početka, Budućnost je serijama u drugoj četvrtini slomila otpor Mornara i već do poluvremena stekla veliku prednost (oko +19), koju je u nastavku samo povećavala i rutinski održavala do kraja.

Najzaslužniji za ubjedljivu pobjedu bio je Flečer Megi sa 31 poenom (uz čak osam trojki), dok je značajan doprinos dao i Đorđije Jovanović sa 20 poena. Na drugoj strani briljirao je Alston Mejson sa čak 37 poena, ali nije imao dovoljnu podršku ekipe.

U finišu meča trener Budućnosti dao je šansu i mlađim igračima, što dodatno pokazuje koliko je razlika u kvalitetu bila izražena.

