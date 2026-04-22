Da li ove izjave Džordana Nvore nakon meča sa Barselonom znače da on definitivno ostaje u Crvenoj zvezdi i naredne sezone?

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je završila sezonu u Evroligi porazom od Barselone u plej-inu 80:72. Na tom meču Džordan Nvora je imao 11 poena i 4 skoka, ali je poslije utakmice bio vrlo samokritičan. Ipak, moglo se između redova u njegovoj izjavi za "Meridian sport" naslutiti da će biti tu i naredne sezone.

"Samo moramo da budemo bolji. Ovo nije bila dobra noć za naš tim, uključujući i mene. Ali ovo je nešto iz čega se uči. Ovaj tim ima mnogo novih igrača i mislim kao čovjek mogu da preuzmem dosta krivice za večeras. Ali znam iz čega ću učiti i da ću se vratiti mnogo jači sledeće sezone. Ovo je trenutak iz koga se uči, ali vidjećemo kako će se stvari odvijati. Ali mislim da će ovo biti korak za ovaj tim u budućnosti. Mislim da postavljamo temelje za ono što može da se postigne", naglasio je Nvora na startu izglaganja.

Meč je počeo nevjerovatnom serijom Vila Klajburna od šest ubačenih trojki, a tu prednost sa starta tim Saše Obradovića ni u jednom momentu meča nije uspio da sustigne.

"Očigledno krenulo je tako što je Klajburn pogodio šest trojki na startu meča.Bilo je teško vraćati se iz minusa, izgledalo je kao da danas mnogo nas nije bilo uigrano kao tim, defanzivno i ofanzivno. Ali kao što sam rekao to su stvari iz kojih ćemo naučiti", naglasio je Nvora.

Džordan Nvora je nekoliko puta u svom izlaganju spomenuo sljedeću sezonu, pa djeluje da je blizu njegov dogovor o ostanku u Beogradu. Ipak, za sada je jasno da ne odustaje i da želi da osvoji titule u ABA ligi i Superligi.

"Evroliga je gotova, ali sezona nije. Imamo još dva takmičenja u kojima moramo da se borimo. Još uvijek imamo ciljeve koje možemo da dostignemo. Na kraju smo svi ovo baš željeli da dobijemo, ali moraš da naučiš iz toga. Sada je gotovo i kao što sam rekao vratićemo se sljedeće godine. Znam da će sigurno biti bolje sljedeće godine", završio je Nvora.