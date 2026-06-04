Crna Gora će preduzeti sve potrebne mjere kako bi učesnike predstojećeg Samita u Tivtu dočekala na najvišem nivou i osigurala uspješnu organizaciju ovog važnog međunarodnog događaja, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Izvor: MONDO/Mia Stanković

U objavi na društvenoj mreži X, iz MVP-a su poručili da je Crna Gora kroz svoju istoriju prepoznata kao gostoljubiva zemlja koja se iskreno raduje svakom dobronamjernom gostu.

„U susret Samitu u Tivtu, učinićemo sve da naše prijatelje, saveznike i partnere dočekamo na najvišem nivou i obezbijedimo uspješno i dostojanstveno održavanje ovog za nas važnog međunarodnog događaja“, naveli su iz Ministarstva.

Iz MVP-a su istakli da Crna Gora, kao odgovorna i kredibilna članica NATO-a, svim učesnicima i gostima garantuje bezbjedan, siguran i prijatan boravak.

„Kao odgovorna i kredibilna NATO članica, Crna Gora svim svojim gostima garantuje bezbjedan, siguran i prijatan boravak“, poručili su iz resora vanjskih poslova.

„Naš prioritet ostaje da nijedna sporedna okolnost ne zasjeni uspjeh Samita i zajedničke ciljeve koje njime promovišemo“, zaključuje se u objavi MVP-a.