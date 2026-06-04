Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.

Izvor: MONDO

Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, i uslovima za pojavu kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 17 stepeni, najviša dnevna oko 26 stepeni