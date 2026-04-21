Trener Zvezde oglasio se poslije poraza od Barselone

Trener Crvene zvezde Saša Obradović kratko se oglasio poslije poraza od Barselone i eliminacije iz Evrolige.

"Bolji tim je prošao u sljedeću fazu, zaslužili su, bili su bolji, znali su kako da igraju ovaj meč bolje od nas. Samo ostaje da im čestitam"

Zvezda je na momente haotičnom partijom okončala svoje učešće u Evroligi, u utakmici u kojoj je Barselona bez velikih problema odbijala nalete crveno-bijelih.

Epilog Beograđana je isti kao i prošle sezone - eliminacija u prvom meču plej-ina i kraj sezone na 10. mjstu tabele.