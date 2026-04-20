Samo je još jedan meč potreban Nikoli Jokiću da se izjednači sa Vestbrukom, a ubrzo će i srušiti rekord svog bivšeg saigrača.

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić zbog povrede je propuštao mečeve u ligaškom delu NBA sezone, a to je možda i glavni razlog zašto rekord Rasela Vestbruka i dalje stoji na snazi. Nema sumnje da će u bliskoj budućnosti srpski košarkaš oboriti učinak svog saigrača po broju tripl-dabl učinaka u ligaškom delu sezone, a pre nego što se to desi - pašće još jedan rekord.

Iako mu Amerikanci pridaju manje pažnje jer oni jasno dijele učinke na one koji se dese u ligaškom i plej-of dijelu sezone, Nikola Jokić bi prvo mogao da obori značajnije dostignuće Rasela Vestbruka! Moraćemo da sačekamo narednu sezonu kako bi Jokić postao rekorder po broju tripl-dablova u ligaškom dijelu sezone, ali nećemo morati da čekamo da postane ukupni rekorder!

Napravljenim tripl-dablom u prvom meču plej-of serije protiv Minesote, Nikola Jokić je prišao na samo korak zaostatka svom nekadašnjem saigraču po broju mečeva u kojima je imao tripl-dabl. Nikola Jokić je drugoplasiran na listi tripl-dabl mečeva u ligaškom delu i trećeplasiran na listi tripl-dabl mečeva u plej-of delu sezone, a uskoro će biti rekorder kada se te dvije brojke saberu!

Rasel Vestbruk je ove sezone igrao za Sakramento, koji je u Zapadnoj konferenciji podijelio posljednju poziciju sa Jutom i zbog toga se nije plasirao u doigravanje. To znači da iskusni američki bek neće moći da popravlja svoj učinak, za razliku od Nikole Jokića koji je na dobrom putu da ispiše nove stranice NBA istorije. Ovako trenutno stoje stvari na "tabeli"...

Tripl-dabl mečevi u ligaškom dijelu NBA sezone:

209 - Rasel Vestbruk

198 - Nikola Jokić

181 - Oskar Robertson

138 - Medžik Džonson

125 - Lebron Džejms

Tripl-dabl mečevi u plej-of dijelu NBA sezone:

30 - Medžik Džonson

28 - Lebron Džejms

22 - Nikola Jokić

12 - Rasel Vestbruk

11 - Džejson Kid

Tripl-dabl mečevi zbirno u NBA ligi: