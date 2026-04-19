Košarkaši Denvera uspješno su startovali u plej-ofu

Nagetsi su u svojoj "Bol" areni savladali Minesotu sa 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26) i poveli sa 1:0.

Najefikasniji u timu Denvera bio je Džamal Marej sa 30 poena, ali je tripl-dablom Nikola Jokić potvrdio da je pravi MVP NBA lige. Za 40 minuta je upisao 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija.

Aron Gordon je upisao 17 poena, Kristijan Braun 12, koliko i Kameron Džonson.

U timu Minesote Entoni Edvards je postigao 22 poena, Rudi Gober 17, a Džejden Mekdenijels 16.