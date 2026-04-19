Potpredsjednik Partizana Peđa Mijatović osvrnuo se na turbulentnu situaciju u Real Madridu poslije eliminacije iz Lige šampiona.

Potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović uvijek je pozvan sagovornik za situaciju u španskom fudbalu, a pogotovo za dešavanja u Real Madridu.

"Kraljevski klub" je ove sezone eliminisan već u četvrtinalu Lige šampiona od Bajerna, ali nekadašnji as smatra da je Real odigrao dobar meč, sve do velike greške Kamavinge koji je isključen u finišu utakmice zbog drugog žutog kartona.

"Real je odigrao veoma dobru utakmicu. To je bilo finale pre finala, veoma mi se dopalo ono što su prikazali. To je slika koju moraju uvek da pokazuju. Naljutio me je sudija, ali i Kamavinga. UEFA sudije ne opraštaju ništa, uvijek moraš da budeš veoma koncentrisan“, rekao je Mijatović, a prenosi španski As.

Mijatović je stao u odbranu dvojice najkritikovanijih igrača Kilijana Mbapea i Vinisijusa Žuniora na čije partije je i sam imao zamjerke.

"Mbape je došao da daje golove, to i radi. Vinisijus je imao dobre dvije sezone i pojavljuje se u važnim utakmicama iako u revanšu sa Bajernom nije imao sreće. Moraće da promeni način ponašanja, ali to sam već više puta govorio. Optužili su me da imam nešto protiv njega, ali postoje stvari koje mi se ne sviđaju. To ne umanjuje njegovu važnost za ekipu. Realu nedostaje vođa na terenu, nije uvijek vođa onaj ko je najbolji strijelac", rekao je Peđa i nastavio:

"Na primjer, Zidan je bio najbolji u jednom periodu, ali vođa Francuske je bio Dešan. Sada nedostaje Jero, Ramos, Raul… Neko ko može na terenu da napravi dva ili tri poteza i da posloži ‘orkestar’. Vođa, trener na samom terenu. Real ima izvanredne igrače, ali ne vidim figuru koja bi rekla - šta, dođavola, radite".

Govorio o situaciji u Valensiji

Valensija je takođe klub u kome je Mijatović ostavio veliki trag, ali i ove sezone se bori za opstanak.

"Valensija pati već dugo, čitavu deceniju. To je nekada bio klub koji je uvijek bio u vrhu, borio se za važne trofeje i ostavljao sjajan utisak. Posljednjih godina, Valensija je postala samo prosječan tim. Počinju sezone bez ikakvog entuzijazma kod navijača, i to me veoma brine", rekao je Mijatović.

Dodao je da razume gnjev navijača. "Valensija ima neverovatnu bazu navijača, ali vidim da su frustrirani, ljuti i tužni. To mora da se promijeni. Nadam se da ćemo uskoro ponovo gledati Valensiju iz onih starih vremena", rekao je Mijatović.