Košarkaši Njujorka su na svom terenu slavili protiv Atlante sa 113:102, u prvoj utakmici plej-ofa Istočne konferencije.

Najefikasniji u redovima Niksa bili su Džejlen Branson sa 28 i Karl Entoni Tauns sa 25. Zanimljivo, Branson je čak 19 poena postigao u prvoj dionici meča. Sjajnu partiju pružio je i Odži Anunobi koji je meč završio sa 18 poena, dok su Mikal Bridžis i Džo Hart ubacili po 11 poena za pobjednički tim.

U timu Atlante najefikasniji je bio Si Džej Mekolum sa 26 poena, dok je Džejlen Džonson postigao 23.

Naredna utakmica ove serije igra se u noći između ponedeljka i utorka.