Los Anđeles Lejkersi uspješno su startovali u plej-ofu, a da li bi bilo tako da je igrao Kevin Durent?

Jako čudan meč odigrali su Los Anđeles Lejkersi i Hjuston Roketsi na startu plej-ofa Zapadne konferencije. Sa obje strane su falili najbolji igrači, kod Lejkersa nije bilo Dončića i Rivsa, dok se Kevin Durent povrijedio u poslednjem momentu i ispao iz rotacije.

Na kraju su Lejkersi slavili sa 107:98, ali rijetko ko vjeruje da mogu do nekog rezultata ove sezone. Lebron Džejms je ponovo pomjerio granice i pokazao da još uvijek može da "povuče", a sjajno je svoju šansu iskrstio Luk Kenard koji je utakmicu završio kao najefikasniji sa 27 poena.

Pomenuti Lebron je imao dabl-dal od 19 poena, 13 asistencija i osam skokova. Na drugoj strani prednjačio je Alperen Šengun sa 19 poena, 17 je dodao Amen Tompson, 16 Džabari Smit, koji je idodao i 12 skokova.