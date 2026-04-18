Stiv Ker bi poslije 12 sezona na čelu Golden Stejta na kraju ove takmičarske godine mogao da napusti ekipu.

Da li je ovo kraj ere? Nakon eliminacije od Finiksa u plej-inu NBA lige, Stiv Ker je najavio da bi mogao da se povuče sa mjesta trenera ekipe. Ker je nakon sjajne NBA karijere kao igrač postao trener Golden Stejta 2014. godine i kao trener je četiri puta osvojio trofej, dok je samo jednom 2016. proglašen za trenera godine. Sada sa 60 godina možda ide u penziju.

"Ne znam šta će se desiti. I dalje volim trenerski posao, ali shvatam neke stvari. Ovi poslovi imaju rok trajanja. Kada je nekoj seriji kraj, možda je vrijeme za svježu krv i nove ideje. Ako je ovo kraj, onda sam zahvalan na prilici da budem dio ovog kluba i da treniram Stefa Karija i cijelu ovu grupu igrača. Možda nastavim, možda i ne. Ali svi moramo da stanemo i razmislimo", rekao je Stiv Ker nakon poraza 111:96 u plej-ofu.

Kraj jedne ere

Navodno će period razmišljanja biti nedjelju ili dvije, a Ker će razgovarati sa većinskim vlasnikom Džoom Lejkobom i generalnim menadžerom Majlom Danlivijem. Stivu Keru ističe ugovor, a on ga namjerno nije produžio u toku ove sezone. Do sada je vodio tim u 12 sezona, a imao je pauze zbog zdravstvenog stanja kada su tim vodili njegovi pomoćnici poput Luka Voltona.

Ove godine je Golden Stejt imao ogromne probleme pa je tako Džimi Batler završio sezonu zbog kidanja ligamenta, a Stef Kari je zbog povrede propustio 27 utakmica. Osim njega ugovor ističe i Drejmondu Grinu, a Stef Kari ima još jednu godinu ugvovora vrijednu 62.600.000 dolara. Klej Tompson je već napustio ekipu i potražio sreću u Dalasu, gdje je nije našao.