Najmanje sedam osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u Turskoj kada je vozač autobusa navodno zaspao za volanom i izgubio kontrolu nad vozilom.

Izvor: Printscreen/X

Najmanje sedam osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći u Turskoj kada je vozač autobusa (27) zaspao za volanom i udario u zid.

Prema pisanju lista Haber, nesreća se dogodila u ulici Јašar Dogu, u naselju Јenidogan u centralnom dijelu Јuregira. Pošto јe vozilo zaustavljeno, povrijeđeni putnici su izašli i legli na zemlju.

⚪️ Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada, araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı.pic.twitter.com/g6CeXUvrSh — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx)June 10, 2026

Ubrzo nakon toga, povrijeđeni su odvezeni u bolnicu kolima hitne pomoći koјa su požurila na lice mjesta.

Snimak sa bezbjednosne kamere autobusa zabilježio јe trenutak kako vozač spava za volanom, gubi kontrolu nad vozilom i udara u zid. Vozač autobusa јe nakon nesreće uhapšen. Policija istražuјe incident.