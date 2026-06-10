Španski trener Ibon Navaro zvanično se oprostio od Unikahe i očekuje se da uskoro stigne u Beograd gdje će okupiti igrače Crvene zvezde.

Izvor: X/Printscreen/ UnicajaCB

Novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro održao je oproštajnu konferenciju za medije u Malagi. Španski stručnjak nije mogao da zadrži suze tokom govora i konačno je rekao zbogom nakon četiri uspješne godine u Unikahi sa kojom je osvojio dva trofeja Lige šampiona.

Priznao je da su čelnici kluba i njegovi dobri prijatelji pokušali da ga zadrže u dva navrata, ali da je već bio donio odluku. Uvidio je da više ne može da donese potreban impuls i energiju timu kojem je dao sve u proteklom periodu. Loši rezultati u finišu sezone su ga pogurali u namjeri da krene dalje...

"U poslednjoj nedelji januara, nakon što smo se kvalifikovali za Kup, Huanma (Rodrigez, sportski direktor, prm.aut) i Antonio (Nijeto, predsjednik kluba, prim.aut) organizovali su ručak sa mnom kako bismo pričali o produžetku ugovora na još tri godine, na šta sam bio veoma ponosan, jer sam se trudio da postanem trener sa najviše utakmica u klubu. Čak i tada sam im prenio da počinjem da sumnjam. Osjetio sam izvjesni umor, ali znate Antonija: rekao mi je da zaboravim na to i da sam 'jedan od njih'", rekao je Ibon.

️ Ibon Navarro: "Quiero ser yo el que dé las gracias. Dejo aquí mi casa y volveré, seguro"



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#YoSoyDelUnicaja#GraciasIbonpic.twitter.com/phsciLBbZY — UnicajaCB (@unicajaCB)June 10, 2026

U emotivnom izlaganju, otkrio je da je ostao bez entuzijazma i motivacije i tada je shvatio da je vrijeme za rastanak.

"Iscrpljenost mi je otežala stvari. Kada su ostale tri nedelje do kraja sezone, klub mi je ponudio dvogodišnji ugovor, nešto što sam cijenio nakon kritika i loših rezultata. Ali borili smo se za mjesto u plej-ofu, i morao sam da se fokusiram na poslednji sprint u sezoni, da bismo pokušali da je učinimo prostojnom. Rekao sam Huanmi posle kafe da se već osjećam loše. Mentalno sam bio još gori; moja porodica i prijatelji su me pitali da li sam dobro? Vjerovao sam da je ovo taj trenutak, jer biti trener Unikahe je više od samog pojavljivanja na treningu, što je, inače, nevjerovatno lako s obzirom na kvalitet svlačionice, ali zahtijeva nivo entuzijazma i optimizma. Stalno su insistirali, ali i klubu treba malo prostora za slobodu, nešto što igrači zaslužuju: trener sa entuzijazmom i energijom, što sam imao prve dvije ili tri godine, ali više nisam".

Pokušavali su čelnici Unikahe da ga nagovore da se predomisli, ali duboko u sebi je znao da povratka nazad nema.

"Antonio me je zamolio da uzmem još jednu nedelju odmora na našem poslednjem ručku kada sam otišao da vidim sina, koji je strašno uznemiren. Imam 50 godina i ovo nije samo ispad. Bila je to veoma teška odluka jer je ovo spektakularan klub, možda najbolji grad u Španiji, sa spektakularnim igračima, mojim sinom koji je udaljen sat vremena avionom, mojom ljepšom polovinom. Ali morate donositi odluke. Plan je bio da stvorimo nešto drugačije, nešto što je više klupska kultura, sa vrijednostima, mnogo smo postigli. Sada je potreban neko ko ima energiju, a to ne mogu biti ja. Plan nije bio da sebe stavljam u prvi plan, već da ostavim stvari boljim nego što sam ih zatekao. To sam uspio zahvaljujući mnogim ljudima: ljudima u klubu i igračima. Donio sam odluku za svoje dobro, ali i za dobro kluba. Jer mora postojati kontinuitet. Klubu je potreban drugi plan. Ono što mogu da kažem jeste da sam želio da idem iz Španije, jer nisam mogao da zamislim sebe kako igram protiv ovih momaka", rekao je Španac i poentirao:

"Morate znati kada je dan za odlazak prije nego što budete otpušteni. Sve ima početak i kraj. Moj rok trajanja je četiri godine. Možda ću nekada moći da izdržim duže, ali ovo su bile intenzivne godine. Ne želim da napustim Malagu, ali to je ono što moram da uradim. Ali ovaj klub, navijači, igrači, svi zaslužuju da se stvari promjene. I klub mora da pronađe osobu koja može da uradi upravo to".

Crvena zvezda je za angažman Ibona Navara izdvojila obeštećenje od 300.000 eura i očekuje se da Španac uskoro počne da sklapa tim po svojoj mjeri.