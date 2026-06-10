Bivši Dragane Mirković se prvi put obratio ćerki nakon razvoda: Toni joj javno uputio ove riječi (Foto)

Toni se oglasio na svom Instagram profilu, gdje se obratio ćerki Manueli.

Izvor: instagram/printscreen/tonibijelic

U domu Dragane Mirković danas vlada posebno slavljeničko raspoloženje, s obzirom na to da je u pitanju veoma bitan i radostan dan za porodicu.

Glavni razlog za ovo slavlje jeste predivan povod – njihova ćerka Manuela danas proslavlja svoj rođendan. Tim povodom, Toni Bijelić se oglasio na društvenim mrežama.

On je na svom zvaničnom Instagram profilu sa pratiocima podijelio lijepu i emotivnu uspomenu u vidu zajedničke fotografije sa ćerkom, a koja je nastala u nekom ranijem periodu.

Uz ovu sliku, Toni je svojoj ćerki uputio dirljivu i snažnu poruku, napisavši: „Srećan rođendan, princezo moja”.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da je ova rođendanska čestitka ujedno i prvo Tonijevo javno oglašavanje nakon dužeg vremenskog perioda zatišja.