Nižu se izrazi saučešća zbog smrti legendarnog Brazilca Oskara Šmita

Smrt najboljeg košarkaša u istoriji Olimpijskih igara (OI), legendarnog Brazilca Oskara Šmita, potresla je ljubitelje sporta širom svijeta. Imao je 68 godina i za sobom je ostavio nevjerovatne rekorde, poput onog od 1.093 ubačena poena u 38 odigranih utakmica na OI. I to naravno nije bilo sve, jer je ubacio i 906 poena na Svjetskom prvenstvu i tamo takođe oborio rekord.

Šmit je preminuo od tumora na mozgu, koji mu je bio dijagnostikovan još prije 15 godina.

NBA liga se hitno javila

Šmit nikada nije zaigrao u NBA ligi iako su na njega pravo imali Bruklin Netsi, ali su ga brojni tamošnji igrači koristili kao inspiraciju. Najpoznatiji među njima je Kobi Brajant, jer je tokom odrastanja u Italiji dobro znao ko je Brazilac koji je cijepao mrežice čak 11 godina u tamošnjoj ligi – osam sezona u dresu Kazerte i tri u dresu Pavije.

"NBA liga žali zbog smrti Oskara Šmita (1958–2026). Brazilska legenda debitovala je za svoju reprezentaciju sa 19 godina, 1977. godine i nastupila na svim Olimpijskim igrama od 1980. do 1996. godine. Oskar je najbolji strijelac svih vremena u istoriji Olimpijskih igara, sa više od 1.000 poena i primljen je i u Nejsmitovu 'Kuću slavnih' 2013. Izražavamo svoje najdublje saučešće Šmitovoj porodici", saopštila je NBA liga.

Real morao da se oglasi

Iako je u Španiji igrao samo dvije godine za Valjadolid, od 1993. do 1995, Real Madrid se kao najveći klub Evrope osjetio dužnim da ga isprati.

"Real Madrid na čelu sa svojim predsjednikom (Florentinom Perezom) i Bordom direktora izražava najdublje saučešće zbog smrti Oskara Bezere Šmita, brazilske i svjetske košarkaške legende. Real upućuje izraz saučešća njegovoj porodici i voljenima, njegovim saigračima i svim njegovim klubovima. Oskar Šmit imao je izvanrednu karijeru u brojnim klubovima u Brazilu, Italiji i Španiji, gdje je dvije godine igrao za Valjadolid. Jedna je od najvećih legendi brazilske reprezentacije. Do današnjeg dana ostao je jedan od najvećih poentera u istoriji i vlasnik nekoliko rekorda, poput onog za najveći broj ubačenih poena na Olimpijskim igrama. Oskare, počivaj u miru", saopštio je Real Madrid.

Lari Bird potrešen

Oskar Šmit toliko je bio veliki da se u njegovu čast oglasio i veliki Lari Bird, jedan od najvećih igrača u istoriji.

"Uvijek sam se divio Oskaru i smatrao ga prijateljem. Bio je, bez ikakve sumnje, jedan od najvećih igrača koji su ikad igrali košarku. Bila mi je najveća čast u životu kada me je Oskar pozvao da ga uvedem u Nejsmitovu 'Kuću slavnih'. Moje najdublje saučešće njegovoj porodici", izjavio je Lari Bird za američke medije.