Čini se da Nikola Jokić neće osvojiti MVP nagradu po četvrti put. Nekim od NBA igrača nije pravo i ne strahuju da to javno kažu

Srpski košarkaš Nikola Jokić igra još nevjerovatnu sezonu u najjačoj ligi na svijetu. Međutim, statistika nije dovoljno mjerilo da bi neko bio proglašen za najboljeg košarkaša lige, a sličnog vjerovanja je i Bobi Portis, košarkaš Milvokija.

Kako stvari stoje, drugu godinu zaredom će Šej Gildžes Aleksander biti MVP lige. Iako Jokić biljleži tripl-dabl po utakmici, iako je Luka Dončić najbolji poenter, nagrada Kanađaninu ide u ruke. Trka je gotovo završena, iako neki igrači smatraju da je reprezentativac Srbije oštećen.

Nikola Jokić posle Denver - Minesota

"Ovo djeluje kao neka vrsta zavjere protiv Jokića. Ne žele da glasaju za njega jer već ima tri MVP nagrade i očigledno niko ne želi da mu dodijeli četvrtu", rekao je jedan od najboljih igrača Milvokija.

"Nikola Jokić je bez ikakve dileme zaslužio MVP priznanje", poručio je Portis.

Nikola Jokić bilježi 27,7 poena po meču, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Na drugoj strani Šej ubacuje 31,1 poen po susretu, ima i 4,3 uhvaćenih lopti i 6,6 podijeljenih. Ujedno, nepravedno bi bilo da Dončić koji je najbolji poenter ostane bez priznanja, zbog meča manje od propisanog. Slovenca bilježi bolju statistiku od Kanađanina i ubacuje 33,5 poena, ima i 7,7 skokova i 8,3 podijeljenih lopti.