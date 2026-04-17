Evroliga bi umjesto proširenja mogla da smanji broj klubova u budućnosti, a već postoje indicije koji tim bi mogao da ispadne iz elite.

Evroliga donijela je odluku da zadrži trenutni format i da i naredne sezone igra 20 timova. Taj potez iznervirao je mnoge, ali je najavljeno da će biti promjena. Već neko vrijeme priča se o proširenju lige i ulasku najmanje dvije, a možda i četiri ekipe, stvaranju konferencija po uzoru na NBA ligu, ali možda se desi upravo suprotno. Specijalizovani košarkaški portal "BasketNews" najavljuje i moguće smanjenje broja učesnika.

"Mnogi timovi smatraju da je raspored pretežak i da ima previše utakmica. Ekspanzija nije tako jednostavna, Evroliga nije htjela da žuri i da uvede dva tima reda radi. Prema našim izvorima trenutno u Evroligi razmišljaju više da taj broj smanje na 18 nego da povećaju na 22. Vidjeli ste i mnoge trenere koji se javno žale, poput Serđa Skariola. Postoji optimizam i da će biti manje duplih nedjelja jer nema velikog FIBA takmičenja ove godine", navodi se u tekstu i dodaje da jeste dugoročni cilj da se proširi na 24 ekipe u nekom momentu i da se napravi format sa konferencijama.

Ono što je svakako dobra odluka sa prethodnog evroligaškog sastanka je ta što će finansijske raspodjele tiče i da će više novca dobiti timovi koji nisu dioničari. Tu spadaju i Crvena zvezda i Partizan koji će dobiti veći dio "kolača".

Ko ispada iz Evrolige?

U finalu Evrokupa igraće Bešiktaš i Burg i pobjednik će obezbijediti mjesto u Evroligi. Turski klub ispunjava sve uslove takmičenja, dok bi eventualni trijumf francuskog kluba stvorio i neke dodatne probleme jer ne ispunjavaju sve neophodne uslove. Dok se čeka ishod tog okršaja postavlja se jedno novo pitanje - ko će ispasti iz lige?

Monako je taj koji trenutno ima ozbiljne finansijske probleme, neisplaćene plate i potpuni je haos u klubu. Ali, "BasketNews" navodi da je veća vjerovatnoća da Asvel bude taj koji će da "izvisi" i ostane bez mjesta nego Monako. Uz to je istaknuto i da je 14 klubova pisalo Evroligi sa željom da postanu franšize i da su među njima i Zvezda i Partizan.

U planu je spektakularan turnir

Jedna od ideja Evrolige je da pred početak sezone organizuje i turnir na kom bi igralo nekoliko ekipa, što se takođe navodi u istom tekstu. Još uvijek nije poznato tačno ko bi igrao.

Jedna od ideja je da to budu šampion Evrolige i Evrokupa, uz ekipu koja je bila prvoplasirana u ligaškom dijelu Evrolige, kao i tim koji bi bio domaćin turnira. To bi donijelo nekoliko jakih utakmica i veće interesovanje za prenose.

