Evroliga kaznila Zvezdu i Partizan ukupnim iznosom od 88.000 eura. Crveno-bijeli će morati da zatvore 20 odsto kapaciteta Arene na sledećoj utakmici, a crno-bijeli neće imati podršku navijača na sljedećem gostovanju.

KK Crvena zvezda žestoko je kažnjena zbog izgreda u Beogradskoj areni tokom nedavnog "vječitog derbija" u Evroligi. Crveno-bijeli će morati da plate čak 50.000 eura i povrh toga, moraće da isprazne Sektor 200, što znači da će biti popunjeno 80 odsto dvorane, objavio je "Meridian sport".

Takođe, kažnjen je i Partizan zbog nereda svojih navijača na istom meču i na sljedećem evroligaškom gostovanju neće moći da ima podršku svojih pristalica. Takođe, moraće da plati ukupno 38.000 eura.

Partizan će okončati učešće u ovoj sezoni Evrolige u četvrtak, kada će u posljednjem kolu dočekati Baskoniju, dok će Crvena zvezda iste večeri gostovati Realu i imaće 20 odsto praznu dvoranu na narednom meču kod kuće, koji bi mogao da bude odigran i ove sezone, u doigravanju.

Ovako su izgledale scene haosa na "vječitom derbiju":