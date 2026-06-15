Iskusni plejmejker Nik Kalates defintivno otišao iz Humske i potpisao za PAOK.
KK Partizan rastao se sa plejmejkerom Nikom Kalatesom (37). Evroligaški veteran nastaviće karijeru u drugom timu - u PAOK-u Andree Trinkijerija.
"Nik, hvala za sve! Zauvijek ćeš ostati dio crno-bijele porodice!", objavio je KK Partizan na oproštaju od američko-grčkog košarkaša i doskorašnjeg reprezentativca Grčke.
Kalates je došao tokom jeseni iz Monaka i imao je sve važniju ulogu dok je sezona odmicala, prije svega u stabilizaciji igre i forme u toku zime. Ipak, na kraju sa saigračima nije uspio da osvoji trofej koji bi upisao u biografiju na rastanku sa klubom iz Humske.
Partizan saopštio da je plejmejker otišao: Već je potpisao za novi tim
Iako je bilo nagovještaja da bi Partizan želio da pouzdani organizator igre ostane i naredne sezone, to se definitivno neće dogoditi.
Šampion Evrolige sa Panatinaikosom 2011. nastaviće svoju veliku karijeru u Grčkoj, kojoj se vraća posle šest godina i svog drugog odlaska iz Panate. Nik Kalates igrao je i za Lokomotivu Kubanj, Memfis Grizlise i Barselonu.
Već stigao u novu ekipu
Nedugo prije Partizanove objave, PAOK je potvrdio da je Kalates stigao. "Došao je trenutak", objavili su Solunjani, Kalates je pozirao za fotografiju sa