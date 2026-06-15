Iskusni plejmejker Nik Kalates defintivno otišao iz Humske i potpisao za PAOK.

Izvor: MN Press

KK Partizan rastao se sa plejmejkerom Nikom Kalatesom (37). Evroligaški veteran nastaviće karijeru u drugom timu - u PAOK-u Andree Trinkijerija.

"Nik, hvala za sve! Zauvijek ćeš ostati dio crno-bijele porodice!", objavio je KK Partizan na oproštaju od američko-grčkog košarkaša i doskorašnjeg reprezentativca Grčke.

Kalates je došao tokom jeseni iz Monaka i imao je sve važniju ulogu dok je sezona odmicala, prije svega u stabilizaciji igre i forme u toku zime. Ipak, na kraju sa saigračima nije uspio da osvoji trofej koji bi upisao u biografiju na rastanku sa klubom iz Humske.

Vidi opis Partizan saopštio da je plejmejker otišao: Već je potpisao za novi tim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Iako je bilo nagovještaja da bi Partizan želio da pouzdani organizator igre ostane i naredne sezone, to se definitivno neće dogoditi.

Šampion Evrolige sa Panatinaikosom 2011. nastaviće svoju veliku karijeru u Grčkoj, kojoj se vraća posle šest godina i svog drugog odlaska iz Panate. Nik Kalates igrao je i za Lokomotivu Kubanj, Memfis Grizlise i Barselonu.

Već stigao u novu ekipu

Nedugo prije Partizanove objave, PAOK je potvrdio da je Kalates stigao. "Došao je trenutak", objavili su Solunjani, Kalates je pozirao za fotografiju sa