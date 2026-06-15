Katarina Grujić dotakla se koleginice, a potom je progovorila o načinu na koji vaspitava ćerku

Izvor: MONDO

Katarina Grujić jedna je od rijetkih pjevačica koje su podržale promociju Vivo benda, a pred okupljenim novinarima prokomentarisala je aktuelne teme.

Pjevačica je bila više nego dobro raspoložena, a kako nam je otkrila na početku razgovora, ona se nedavno vratila sa mora gdje je uspela da odmari pred napornu sezonu.

"Isključila sam telefon, napunila baterije, pila po koji koktelčić, jurila za Katjom", započela je Kaća pa se dotakla ćerke.

Vidi opis "Što si došao, ko ti daje pravo da maltretiraš": Kaća burno reagovala zbog snimka na kom se Jami svađa sa gostom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

"Za divno čudo bila je dobra, poslušna na moru, pa nisam mnogo skakala za njom".

Na pitanje da li je ikada razmišljala da ode na odmor bez ćerkice, samo sa suprugom, pjevačica je odmah rekla: "Ne, žao mi je da ostane ovdje sa babama i dedama, dadiljom, prosto, treba da sa nama".

"Prošle godine kada sam nastupala u Dubaiju sam bila dva dana sama, Marku se završila utakmica, pa je došao na tri dana, pa nismo htjeli da je maltretiramo, dug je let pa smo bili sami četiri, pet dana, ali generalno kad idemo na veći odmor vodimo je sa sobom."

Poslušajte šta nam je rekla na ovu temu:

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Pjevačica se potom dotakla i snimka na kom se njena koleginica, Jami, svađa sa jednim gostom.

"Ja nisam imala takvih situacija, Jami je predivna žena, a šta se sve dešavalo mojim kolegama na nastupima. Jako je odvratno i svađati se, i gađati i psovati - što si došao? Ko ti daje za pravo da ikoga maltretiraš".

Katarina Grujić je otkrila i da je kao mlađa umjela da plane:

"Sada ne, ali u prvim redovima su ljudi stvarno predivni", zaključila je.