Tea Bilanović prvi put o navodima da joj bivši Marije Mikić duguje pare: Otkrila sve nakon snimka na kom su zajedno

Tea Bilanović bila je jedna od rijetkih pjevačica koja se pojavila na promociji Vivo benda, a pred našim kamerama govorila je o aktuelnim temama.

Izvor: MONDO

Pjevačica Tea Bilanović među prvima je došla na promociju "Vivo benda", ne skrivajući dobro raspoloženje, te se dotakla i tema o kojima nije prestajalo da se priča, naročito nakon što je isplivao njen snimak sa bivšim partnerom Marije Mikić.

"Bio je izazak, ne sjećam se da smo igrali, bilo je davno... bili smo tu sa zajedničkim prijateljima, čak sam na jednom snimku pjevala", započela je Tea.

"Ja nisam primijetila da je tu bilo nekog flertovanja", dodala je.

Na pitanje u kakvom je odnosu sa Marijom Mikić i da li je bilo nekih neprijatnih situacija, pjevačica je odmah rekla: "Ne, pa zašto? Upoznale smo se ovako, ja volim njene pjesme, ali nismo sad toliko bliske prijateljice".

Kada ju je naš novinar pitao kako bi reagovala kada bi je muvao bivši od neke koleginice, Tea je odmahnula rukom i rekla: "Pa svi muvaju sve, koliko sam primijetila... ja više i ne primijetim da li me neko muva ili je samo ljubazan, ne obraćam pažnju na to".

Bilanović je na kraju adresirala i glasine da joj bivši Marije Mikić duguje novac:

"Šta? Ne, ne, ne znam otkud to", zaključila je na ovu temu.

Poslušajte njenu izjavu:

Pogledajte 01:04 Tea Bilanović prvi put o navodima da joj bivši Marije Mikić duguje pare: Isplivao snimak na kom su zajedno, progovorila o svemu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Poslušajte i šta je Tea rekla na pitanje da li se plaši konkurencije: