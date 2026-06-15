Bombarder B-25 Stratofortress pao u vazduhoplovnoj bazi Edvards.
U vazduhoplovnoj bazi Edvards je danas pao američki bombarder B-25 Stratofortres, piše "CNN". Moćni avion koji je korišćen u vazdušnim napadima na Iran ovog proljeća je pao ubrzo nakon poletanja u 11.20 časova.
JUST IN: EXPLOSION SPOTTED after a US Air Force B-52 Stratofortress reportedly CRASHED at Edwards Air Force Base— Eric Daugherty (@EricLDaugh)June 15, 2026
Absolutely terrifying, pray for everyone on board pic.twitter.com/kZgZ0xF7pj
Zasad nije poznato kako je pao moćni američki bombarder. Takođe, nije poznato da li ima stradalih ili povrijeđenih.
BREAKING | B-52 Bomber Crashes in CA— Citizen (@CitizenApp)June 15, 2026
The American aircraft went down shortly after takeoff from Edwards Air Force Base this morning. Get real-time updates with Citizen App.
Edwards Air Force Base, California.pic.twitter.com/4KUrEPKzlq
Hitne službe su reagovale odmah nakon pada letjelice. Istraga je u toku.
BREAKING: A U.S Air Force B-52 Stratofortress has crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)June 15, 2026
Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing.pic.twitter.com/IfPFcMkbeu
Pogledajte fotografije bombardera B-52 Stratofortres
Pao moćni američki bombarder B-52: Korišćen u ratu sa Iranom, dramatični snimci sa mjesta nesreće (Video)
Kakav je bombarder B-52 Stratofortres?
Bombarder B-52 Stratofortres je teški bombarder velikog doleta koji predstavlja jednu od ključnih letjelica američke ratne avijacije. Koristi se više od 60 godina u američkom vazduhoplovstvu, modeli su modernizovani u skladu sa poslednjim standardima.
I dalje se nalaze u aktivnoj službi. Očekuju se da budu dio flote američkog ratnog vazduhoplovstva i posle 2025. godine.