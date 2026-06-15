Mađarski parlament usvojio amandman kojim se sprječava Viktor Orban da ponovo bude premijer.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Parlament Mađarske usvojio je danas amandman po kom se ograničava mandat premijeru na maksimalno osam godina što znači da bivši premijer Mađarske Viktor Orban ne može više da obavlja funkciju predsjednika Vlade Mađarske, piše "Politico". Nakon što je stranka "Tisa" pobijedila Orbanov "Fides" na parlamentarnim izborima u aprilu ove godine, počela je da mijenja određene zakone.

Amandman koji je danas usvojen predviđa da svi političari koji su prethodno obavljali funkciju premijera najmanje osam godina ne mogu ponovo da budu izabrani za premijera. To se odnosi na sve mandate nakon 2. maja 1990. godine.

Da podsjetimo, stranka “Tisa” Petera Mađara ubjedljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. Viktor Orban prešao je u opoziciju posle 16 godina na vlasti.