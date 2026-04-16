Real razbio Zvezdu u Madridu.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u Madridu rezultatom 103:82 u utakmici poslednjeg 38. kola Evrolige.

Zvezda je regularni dio takmičenja završila sa skorom 21-17 i u zavisnosti od ostalih rezultata biće poznato na kojoj je će poziciji završiti pred razigravanje.

Crveno-bijeli su kolo prije kraja obezbijedili plej-in, a mogu da završe da na pozicijama od sedme do desete.

Utakmice koje zanimaju crveno-bijele na programu su u petak, a sastaju se:

Panatinaikos - Efes

Monako - Hapoel

Barselona - Bajern

Real ima učinak 24-14 i obezbijedio je plasman među četiri najbolje ekipe i prednost domaćeg terena u plej-ofu.

Utakmice plej-ina na programu su već narednog utorka i petka.

Zvezda je hrabro ušla u meč i vodila većim dijelom prve četvrtine.Blistao je Nvora koji je upisao 11 poena u prvih sedam minuta.

Crveno-bijeli su imali 19:25 u 9. minutu. A onda su potpuno stali i Real je na krilima prije svega Maledona napravio seriju 11:0 iza tili čas preokrenuo rezultat.

Zvezdu je služio šut za tri, postigli su čak osam trojki iz 11 pokušaja. Međutim u finišu prvog poluvremena razigrao se Kampaco koji je upisao pet asistencija, uz dvije trojke. Odbrana crveno-bijelih nije postojala i Real je na odmor otišao sa ubjedljivih 56:44

Real je u trećoj dionici propustio priliku da prelomi meč jer su imali +16, a crveno-bijeli nakon dobre serije i prilaska na svega -7, da se potpuno vrate u meč.

Međutim Zvezda je svojim greškama propustila priliku za potpuni povratak što je Real sa dvije trojke kaznio i otišao na ubjedljivih 77:63 pred poslednju dionicu.

Nevjerovatnu trojku pogodio je Serhio Ljulj na samo njemu svojstven način. To kao da je slomilo otpor crveno-bijelih i poslednja četvrtina bila je puka formalnost.

U pobjedničkoj ekipi blistao je Kampaco sa 16 poena, pratio ga je Maledon sa 12. Kod Zvezde bolji od ostalih Nvora sa 15 i Moneke sa 14 poena.