Izvor: MN Press

Partizan je naciljao novo pojačanje za narednu sezonu - Džejlena Horda (27). Kako stvari stoje mogao bi on da bude savršena zamjena za Isaka Bongu koji je na meti nekoliko NBA klubova i velika je šansa da će otići "preko okeana" po završetku sezone.

Izraelski novinar Arel Grinsber prenio je informacije o navodnom interesovanju crno-bijelih za košarkaša Makabija. Treba uzeti sve to sa dozom rezerve pošto se približava kraj sezone i sve je više spekulacija oko pojačanja u mnogim evroligaškim timovima.

"Čujem da je meta Partizana Džejlen Hord. Poslije razočaranja sa Džabarijem Parkerom, srpski klub traži krilnog košarkaša koji je na visokom nivou. Hord je među imenima koja se razmatraju za narednu sezonu", stoji u njegovoj objavi.

Džejlen Hord je rođen 30. marta 1999. godine u Le Avru (Francuska), a ima i francusko i američko državljanstvo. Po visini (203 cm) i težini (98 kg) podsjeća na Bongu (206, 82 kg), posebno pošto mu je jedna od karakteristika u igri odlična odbrana. To je pokazao ove sezone i u elitnom takmičenju. Primjera radi treći je po defanzivnom skoku u ligi (4,7 po meču), dok je Bonga na sedmoj poziciji po tom parametru.

Hord je srednju školu i koledž završio u Americi, bio je na univerzitetu "Vejk Forest", ali nije draftovan u NBA ligi .Igrao je za Portland i Oklahomu, mada je više vremena provodio u njihovim razvojnim timovima. Zato je 2022. godine odlučio da dođe u Izrael i poslije dvije sezone u Hapoelu je prešao u redove gradskog rivala Makabija. Ove sezone u Evroligi ima prosjek od 11,9 poena, 7 skokova i 1,3 asistencije po meču uz indeks korisnosti od 16,3.