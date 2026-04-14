Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler mogao bi da ostane u timu i naredne godine.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde će u poslednjem kolu ligaškog dijela sezone gostovati Real Madridu, a od te utakmice zavisiće njihov konačni plasman u Evroligi. Crvena zvezda je obezbijedila Top10, postoje minimalne šanse za šest mjesto, ali je daleko vjerovatnije da crveno-bijele gledamo u plej-inu.

Pred meč u Španiji o sebi, sezoni i ostanku u Crvenoj zvezdi govorio je Džared Batler, jedan od najboljih igrača crveno-bijelih. Amerikanac koji je stigao tokom sezone jedan je od lidera tima, a navijači bi voljeli da ga vide u ekipi i naredne godine. On, za sada, nema ništa protiv takvog scenarija!

"Prija mi povratak u formu. Imam osjećaj da sam ponovo svoj, a to je uvijek dobro. Sezona je duga i normalno je da ima uspona i padova, ali lijepo je kada na njenom kraju pronađeš pravu formu", rekao je Batler i dodao: "Mislim da je ključ u istrajnosti. Važno je da se ne opterećuješ previše i da ne razmišljaš negativno, već da vjeruješ da ćeš se izvući iz toga. To je sastavni dio košarke. Mnogi igrači prolaze kroz takve faze, bez obzira na godine ili iskustvo".

Trener Obradović je tokom teškog perioda isticao da će se Batler vratiti u formu, što se na kraju i desilo. Košarkašu je značio takav odnos sa trenerom.

"To mnogo znači, zaista. Kao igraču, potrebno ti je da neko vjeruje u tebe. Nije dovoljno samo da ti vjeruješ u sebe, već je važno da imaš i tu podršku sa strane. Kada to čuješ od navijača, saigrača, trenera, to daje dodatnu sigurnost. Zaista mnogo znači", istakao je Amerikanac u dresu Crvene zvezde i dodao: "Da, kriza je iza mene. Ipak, pred nama je još utakmica i želim da nastavim da napredujem. Ne bih to nazvao krizom , prije bih rekao da je u pitanju bio umor, i fizički i emotivni, koji se nakupi tokom cijele sezone".

Najavio je bek Crvene zvezde i utakmicu protiv Real Madrida, koji je ove sezone najbolji domaćin u Evroligi.

"Jeste. Znamo da su izuzetno jaki na svom terenu i da su u Evroligi tamo izgubili samo jednu utakmicu. Ali volimo izazove. Igrali smo protiv ekipa koje su bile u velikoj formi, poput Fenerbahčea, i takve utakmice nam prijaju. Ovo je dobar test za nas", ispričao je Džared Batler.

Tvrdi američki košarkaš da Crvena zvezda i dalje drži konce ove sezone u svojim rukama, iako je u prethodnom periodu bilo bolnih poraza.

"Veoma je važno. Na gostovanjima imamo priliku da budemo još povezaniji kao tim. Kada si na strani, još je važnije da držite zajedno, i mislim da je to dobra prilika da to pokažemo", rekao je Batler i dodao: "Postojala su velika očekivanja, ali imali smo i period prilagođavanja, sa mnogo novih igrača i povredama. I pored svega, doveli smo se u dobru poziciju, u situaciju da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Na neki način, i dalje držimo stvari u svojim rukama kada je u pitanju završnica sezone".

Nedavno je Džared Batler komentarisao produžetak ugovora Ebuke Izundua, a navijači su to shvatili kao signal da želi da ostane u Crvenoj zvezdi. Batler ističe da osjeća kako ga ljudi iz kluba žele u Beogradu i naredne sezone, što će biti veoma bitno kada bude razmišljao o ugovoru.

"Buka je sjajan igrač i zaslužuje sve što mu se dešava. Drago mi je zbog njega. Što se mene tiče, ne znam još. Mislim da su to pozitivni signali. Imam utisak da me ljudi iz kluba žele ovdje. Zaista sam se lijepo osjećao od prvog dana, prihvaćen sam raširenih ruku. Uživao sam u svakom trenutku, u dobrim i u lošim. Sve to je dio iskustva", rekao je Batler.

Navodno, za Džareda Batlera postoji interesovanje iz NBA lige. On za sada ne želi da priča o tim stvarima, već ističe da će tokom ljeta razmatrati da li je za njegovu karijeru najbolje da se vrati u SAD i ponovo pokuša da se nametne u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu.

"Stvarno? Nisam to znao. Ne znam šta da kažem na to. Kada dođe ljeto, razmotriću sve opcije. Vidjeću šta će se desiti i donijeti odluku u tom trenutku", zaključio je Amerikanac.