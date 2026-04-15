Nekadašnji kapiten Partizana Žofri Lovernj i zvanično je postao novi-stari igrač crno-belih.

Iskusni centar Žofri Lovernj vratio se u Partizan, zvanično je saopštio klub iz Humske. Francuz je tokom prvog mandata u crno-bijelom dresu nosio kapitensku traku i očekuje se da preuzme lidersku ulogu u svlačionici. Nije krio želju da završi karijeru tamo gdje se afirmisao kao igrač i konačno su se stekli uslovi za njegov povratak.

Poslednje je igrao u Kuvajtu gdje je stigao nakon završene epizode u Asvelu, a nosio je još dresove Žalgirisa, Fenerbahčea, Himkija, Valensije, dok je u NBA nastupao za Denver, Oklahomu, Čikago i San Antonio.

"Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-bijelih se vratio svojoj kući! U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.

— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) April 15, 2026

Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-bijelima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Penjaroji.

U svojoj karijeri, Lovernj je po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver Nagets, Oklahoma Siti Tanders, San Antonio Spars, Čikago Buls, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt. U aktuelnoj sezoni, zadužiće dres sa brojem 77", stoji u saopštenju Partizana.