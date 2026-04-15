Najskuplji košarkaš Partizana Džabari Parker, koji već mjesecima igra za Huventud, oglasio se povodom tvrdnji da je bio zapušten i imao višak kilograma i da zbog toga nije mogao da igra dobro u crno-bijelom dresu.

Džabari Parker stigao je ljetos kao najveće pojačanje u Partizan, ali ubrzo se o njemu počelo pričati kao o "tački razdora". U međuvremenu je Željko Obradović otišao iz kluba, novi trener Đoan Penjaroja nije želio da koristi Parkera, dok je ubrzo zatim i Ostoja Mijailović pričao da je Amerikanac "najveći promašaj u istoriji Partizana".

Između ostalog, spominjao je njegovu platu od pet miliona evra, kao i činjenicu da nije bio "fit", odnosno da je imao višak kilograma, dok sada na pozajmici u Huventudu djeluje daleko bolje.

Sada je prvi put Džabari Parker odgovorio na takve tvrdnje Ostoje Mijailovića: "To je mit. Nigdje nema tih brojki. Ako sam već toliko van forme, pogledajte me sada - da li gledate košarku?", upitao je Amerikanac koji se daleko bolje snalazi na terenu otkako je u Španiju.

"Onda ne bi ni trebalo da pričam o tome. Ja sam čovjek koji gleda rezultate. Dobro sam. Ljudi donose odluke - to je dio posla. Ako mi se kaže da sjedim, sjediću. Ako mi se kaže da igram, igraću. To je moja odgovornost", naglasio je Parker za "Basketball Sphere".

Šta dalje za Parkera?

Nekadašnji NBA košarkaš ima ugovor s Partizanom i za sljedeću sezonu i izvjesno je da Huventud ne može da ga plati, dok je pitanje ko od klubova iz Evrolige će to učiniti.

"Kao što sam rekao, ispuniću svoje obaveze. Kao što znate, uvijek sam profesionalac i uradiću šta god je potrebno. To je jedino važno. Gdje god budem potreban, biću tu. Da je samo do novca, bio bih zadovoljan. Volim ovu igru i uvijek dajem svoj maksimum", rekao je Parker i rekao da ne zna za interesovanje iz Kine.

Džabari Parker odigrao je inače šest utakmica za Huventud u ACB ligi ove sezone i prosječno bilježi 10 poena (47,6 odsto za dva, 22,7 odsto za tri) uz još 4,8 skokova i 1,5 asistenciju po meču.