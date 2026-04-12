Svetislav Pešić govorio o uspjesima Crvene zvezde, plejmejkerima crvenobijelih, Karliku Džounsu i Đoanu Penjaroji.

Iskusni košarkaški stručnjak Svetislav Pešić iznio je opširnu analizu aktuelne situacije u evropskoj košarci, uz osvrt na formu KK Crvena zvezda i KK Partizan, kao i na njihove ključne igrače i trenere.

Pešić je posebno naglasio važnost pobjede Zvezde u Vilerbanu protiv Asvela, ističući da je riječ o velikom uspjehu u borbi za plasman među šest najboljih timova Evrope.

"Navijam za Crvenu zvezdu, volim kad pobijede, pratim i Partizan kako igra. Što se tiče utakmice protiv Asvela, to je ozbiljan rival koji je znatno napredovao. Svaka pobjeda u gostima je veliki izazov. Zvezda je odigrala dovoljno dobro i taktički kvalitetno da slavi", kazao je Pešić.

Govoreći o igračkom kadru crveno-bijelih, Pešić je posebno izdvojio Kodi Miller-McIntyre, za kojeg smatra da bi trebalo da ima maksimalnu minutažu."Ja ga ne bih vadio iz igre, igrao bi 40 minuta. On je ključan u oba pravca, posebno u odbrani. Ako je spreman, može da iznese cijeli meč", istakao je Pešić.

S druge strane, smatra da je odlazak Yago dos Santos bio greška.

"On je drugačiji plejmejker, unosi energiju i kreativnost. Zvezdi će nedostajati, prelako su ga pustili", dodao je Pešić, uz komentar da će i novi igrač Karter morati da opravda očekivanja, posebno u jačim utakmicama.

Iskusni trener imao je riječi hvale i za Partizan, naročito za Karlik Jones, kojeg vidi kao najboljeg plejmejkera u Evropi.

"Karlik Džouns je najbolji plejmejker u Evropi, odlično je što je Partizan produžio ugovor sa njim", rekao je Pešić.

Posebno je istakao i rad trenera Đoan Penjaroja, koji je preuzeo tim nakon odlaska Željka Obradovića.

"Od prvog dana sam mu čestitao. On je vrhunski trener, ima karakter i zna kako da pravi rezultate. Sreća je za Partizan što je došao", zaključio je Pešić.