Trener Crvene zvezde Saša Obradović oglasio se pred novi važan meč scog tima u Evroligi

Crvena zvezda u petak dočekuje Bajern u 20 sati u Beogradskoj areni, biće to još jedan važan meč za klub sa Malog Kalemegdana. Iako je pred ekipom Saše Obradovića težak zadatak, crveno-beli imaju razlog za pozitivnu atmosferu u timu - ekipa je napokon kompletna.

"Ovaj deo koji je bio radni, mislim da je bio vrlo kvalitetan. Što nam, naravno, ne garantuje da će da bude i transformisano na teren i na utakmicu. To je drugačije. Neki način razmišljanja je drugačiji, a i drugačija je igra na kraju krajeva. Mislim da nam je dobro došlo posle februara, koji je bio stvarno težak, i posle tog Kupa i broja utakmica, da malo napunimo baterije, malo taktički neke stvari da popravimo. Sad smo prvi put imali priliku da to radimo. Čak i onaj prethodni 'prozor', praktično ništa nismo mogli da uradimo. Sad ćemo da vidimo kako ćemo dalje", započeo je Obradović na konferenciji za medije.

Vest koja raduje navijače "Svi su tu, svi su trenirali, svi su u opciji za klub. Sad ćemo uvek tako i odlučivati ko će da igra," rekao je Saša Obradović.

Nakon Kupa, ekipa Crvene zvezde bila je umorna, priznao je to i trener, priznali su to i igrači posle meča protiv Efesa. Nekoliko dana pauze mnogo je značilo igračima, a po povratku na parket, Obradović je otkrio na čemu je najviše radio sa timom.

"Taktički delovi, i odbrana i napad. Jedno i drugo moraš da radiš i u jednom i u drugom koristiš priliku da stvaraš neku dobru hemiju između igrača. Iako neka određena ljubav između njih postoji i time je moj posao olakšan. I kod trenera i kod taktičara i kod nekog savetodavca, sve mi je drugačije kad imaš ekipu koja želi da sarađuje."

Saša Obradović o Svetislavu Pešiću

Od dolaska Svetislava Pešića na klupu Bajerna ekipa iz Minhena uspela je da nanize nekoliko dobrih mečeva. Padali su i favoriti i na domaćem terenu i na strani, upravo je to razlog zbog kojeg je Obradović oprezan. "Ekipa koja igra vrlo timsku košarku. Trener (Svetislav Pešić) koji je najbolji svih vremena, negde i naš uzor kako bi možda trebalo da to izgleda. Rezultatski teško dostižan i on i ovi neki pre toga. Ali s druge strane, dovoljno govori o tome koliko čovek i sa malo većim brojem godina i dalje ima mogućnost adaptacije i fleksibilnosti u odnosu na taktiku.

Ono što je, pošto ga znam i igrao sam za njega, dosta čovek kako može da se prilagođava na nove generacije, nego i na nove trendove u košarci. To je stvarno fenomenalno i vidi se da mu glava još radi. Znači, timska košarka, lopta u svačijim rukama... Naravno, uvek je teško bazirati odbranu na takvu ekipu. Zna se da su dobre, glavne zvezde su i dalje Obst, Lučić i bekovi koji isto mogu da budu pretnja. Mislim da pre svega timski moramo istom snagom fizički da odgovorimo, jer će da bude fizički vrlo zahtevno."

Obradović se dotakao i mečeva reprezentacije Srbije i Turske u drugim FIBA kvalifikacionim prozorima. "Prvo mi je jako drago da iz Zvezde ljudi imaju jaku želju da igraju za reprezentaciju i da pomognu, jer stvarno nije lako. Uvek je lako naći izgovor ne igrati, je l' tako? I svi su tu u nekim fazama umora, povreda i svega ostalog. Ali ako imaš želju da nastupaš za svoju reprezentaciju, to ti je identifikacija ne samo tebe kao igrača, nego i tvoje zemlje.

I ako neko to ne oseća, mislim stvarno... tužno je malo da se tako neko ne oseća. Ne ulazim u razloge, možda neko ima objektivan razlog ili je razumljiv ceo ovaj haos u rasporedu utakmica. Ali evo, iz naše perspektive, imali smo Dobrića koji praktično nije trenirao dve nedelje, odigrao taj veliki broj utakmica sa Kupom i sa velikim zadovoljstvom prihvatio da bude tu. To samo dovoljno govori i o karakteru igrača. Tako da, drago mi je da ih imam u ekipi takve," rekao je on.