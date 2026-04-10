Proslavljeni trener Svetislav Pešić najavio je odlazak u penziju po završetku tekuće sezone, ali kako stvari stoje, karijeru će nastaviti u Košarkaškom savezu Srbije

Bivši selektor reprezentacije Srbije i trenutno trener Bajerna Svetislav Pešić (76) nedavno je donio odluku da se posle tekuće sezone oprosti od posla kojim se bavi još od 1982. Međutim, znanje koje ime rođeni Novosađanin Košarkaški savez Srbije ne bi smeo da propusti, pa je zbog toga na adresu trenera stigla ponuda - Pešić bi mogao da postane predsjednik Stručnog saveta KSS.

Košarkaški savez Srbije ima namjeru da Svetislavu Pešiću ponudi ostanaka u okviru Saveza, a ideja je da se proslavljenom treneru ponudi mesto predsjednika Stručnog savijeta, javlja Meridian sport. Još nije poznato da li će trener Bajerna prihvatiti izazovnu ulogu, ali potencijalni članovi legendarni Božidar Maljković, kao i profesor Vladimir Koprivica. Jedino nije jasno ko bi još mogao biti dio Savjeta pored potencijalna tri člana.

Pešić je u svakom mandatu na čelu reprezentacije Srbije, ma kako se ona zvala, imao velike rezultate. Ako krenemo od poslednjih, na okupljanju najboljih na svijetu Orlovi su bili vicešampioni 2023, a godinu dana kasnije na Igrama u Parizu bronzani. U poslednjem mandatu Pešić je Srbiju vodio od 2021. do 2025.

Pešić je u prvom mandatu vodio Jugoslaviju i dve godine zaredom bio šampion - 2002. u Indijanapolisu, a godinu dana ranije i u Turskoj na Evropskom prvenstvu. Pešić je ujedno i jedan od retkih trenera u Evroligi koji je bio šampion i kao trener i kao šef struke. Najpre je 1979. sa Bosnom napravio čudo, a onda je 2003. sa Barselonom uspio da se domogne titule.

Bajern se trenutno nalazi na 13. mestu Evrolige i ima skor 17-20. Ekipa iz Minhena igra mnogo bolje od dolaska Svetislava Pešića, ali šanse da se plasira u dalju fazu takmičenja nisu realne.