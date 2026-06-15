Nikola Kalinić otvorio dušu...

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Srpski košarkaš i jedan od najboljih igrača Crvene zvezde Nikola Kalinić potvrdio je da ga je Željko Obradović 2021. godine zvao - u namjeri da ga dovede u Partizan.

Kalinić je o tome priča u podkastu "KolePoint", kod Nenada Kostića:

"Da, Željko Obradović me zvao u Partizan, pitao me šta mislim o tome. Ja sam mu rekao da ne mislim i da nema poentu da pričamo o tome", rekao je Kalinić.

Kalinić je dugi niz godina sarađivao sa Željko Obradovićem u Fenerbahčeu, a 2017. godine se okitio titulom šampiona Evrope.

Podsjetimo, Kaliniću ovog ljeta ističe ugovor sa Crvenom zvezdom u koju se prije dvije sezone vratio iz redova Barselone.