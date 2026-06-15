Holandija i Japan podijelili bodove.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Holandija i Japan podijelili su bodove na Svjetskom prvenstvu - 2:2 (0:0) u prvom kolu grupe "F". Iako su Holanđani tokom drugog poluvremena imali rezultat u svojim rukama, Japan je u samom finišu uspio da stigne do izjednačenja.

Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo razloga za zadovoljstvo kada je riječ o igri Holandije. Japan je bio konkretniji, opasniji i ostavio bolji utisak na terenu, dok su favorizovani Evropljani teško pronalazili ritam i put do ozbiljnijih prilika.

Vidi opis Nema predaje: Japanci u finišu šokirali Holanđane! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Craig Mercer / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

U nastavku je viđena znatno drugačija utakmica. Holandija je zaigrala ofanzivnije, preuzela inicijativu i uspjela da materijalizuje bolju igru. Virdžil van Dajk prvi je zatresao mrežu Japana i doveo svoj tim u prednost. Nakamura je uspio da poravna na 1:1, da bi Samervil vrlo brzo donio novu prednost Holandiji!

Ipak, Japan nije odustajao! Kamada je iskoristio jednu od posljednjih prilika na utakmici i u 88. minutu pogodio za konačnih 2:2, čime je Japanu donio veliki bod na startu takmičenja.

Poslije prvog kola sve je i dalje otvoreno, a pored Holandije i Japana u grupi se nalaze još selekcije Švedske i Tunisa, koje tek treba da odmjere snage u svom prvom meču na turniru.