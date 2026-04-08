Trener Partizana Đoan Penjaroja kratko je analizirao poraz svog tima od Efesa u Istanbulu

Partizanov trener Đoan Penjaroja smatra da su napadački problemi bili razlog poraza njegovog tima na gostovanju Efesu. Crno-bijeli su izgubili 14 lopti na 16 asistencija i to je bilo previše protiv iskusnog tima Pabla Lasa.

"Manje-više smo se dobro takmičili, ali imali smo probleme da odigramo posle pola sata u normalnom ritmu, posebno u ofanzivnim situacijama. Problem nam je bio da organizujemo protok lopte, imali smo previše izgubljenih lopti, a Efes je to koristio za poene iz tranzicije. Očigledno je da smo igrali bolju košarku u drugoj četvrtini, dobro smo kontrolisali odbranu, imali normalan ritam u tranziciji, ali posle toga nismo igrali dobro, posebno u napadu. Na kraju je Efes pobedio u produžetku", rekao je Penjaroja posle utakmice na konferenciji za novinare.

Crno-bijeli se vraćaju u Beograd sa skorom 15-21 i sa prekinutim nizom od šest evroligaških pobeda. U petak će dočekati Žalgiris, a onda će narednog četvrtka pred Grobarima igrati i protiv Baskonije, u poslednjem meču u Evroligi ove sezone.