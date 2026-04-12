Pogledajte kako Mika Murinen igra na prestižnom turniru "Nike Hoop Summit" u Portlandu gde traži put ka koledžu.

Finski košarkaš Mika Murinen nije se proslavio ove sezone u dresu Partizana i izvesno je da će se rastati i zvanično tokom leta. Umesto da sada trenira u Partizanu, Murinen se sprema za koledž u SAD, odnosno učestvuje na čuvenom turniru poznatom kao "Nike Hoop Summit" gde u Portlandu predstavlja Tim Sveta.

Utakmica je završena posle produžetka pobedom selekcije SAD rezultatom 102:100, dok je finski košarkaš imao solidan učinak i predstavio se skautima najbolje što je umeo.

7-foot recruit no one is talking about



Miikka Muurinen aka 'Slim Jesus' is one of the best players at this year's Nike Hoop Summit.



Miikka was one of the top prospects in the 2026 class before leaving the states to play professionally at Partizan Belgrade.pic.twitter.com/Q8CCbGObUG — B/R Hoops (@brhoops)April 11, 2026



Murinen je upisao deset poena za 15 minuta. Za dva poena šutirao je 5/7, dok je bio i najbolji skakač svog tima sa osam skokova, od čega polovina u napadu. Imao je i dve ukradene lopte, kao i jednu asistenciju, s tim da je ekipa s njim na terenu napravila najveći zaostatak (-21).

Istakao se u onome što je najbolji, a to su zakucavanja, tako da je ponovo atraktivnim potezima "mršavi Isus" privukao pažnju na sebe i oduševio je one koji takve stvari prvo gledaju dok gledaju utakmicu.

"Ljudi su pričali o njemu konstantno prošlog leta kada je igrao zajedno sa Laurijem Markanenom za Finsku. Tada je izgledao da je spreman za NBA ligu. Ovaj klinac leti", napisao je bivši košarkaš Majkl Red na Tviteru kada je video kako se Murinen sada snašao u Americi.

Dodajmo i to da je Kejleb Holt sa 24 poena, osam skokova i sedam ukradenih lopti predvodio Amerikance. Džejson Krou Džunior dodao je 16, Tajran Stouks 15, Džordan Smit Džunior 13 i Brendon Mekoj Džunior 11 poena. Kod Tima sveta najbolji su bili Majls Sedler sa 29 i Abdu Ture sa 19.

Podsetimo, Partizan očekuje da Mika Murinen ode na neki od prestižnih koledža ovog leta i nada se da će za njega dobiti više nego pristojan novac.