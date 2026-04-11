Crvena zvezda potvrdila je da će Ebuka Izundu ostati u klubu do 2028.

Košarkaški klub Crvena zvezda nastavio je sa jačanjem tima za naredne sezone, produživši saradnju sa Ebuka Izundu, koji će u crveno-bijelom dresu ostati do 2028. godine.

Iz kluba su saopštili da je Izundu produžio ugovor na još dvije sezone, čime je potvrđeno povjerenje u centra koji je ove sezone jedno od najprijatnijih iznenađenja Evroliga.

Nigerijski košarkaš stigao je u Zvezdu pred sezonu 2025/2026, a brzo se nametnuo kao važan dio tima trenera Saša Obradović.

U dosadašnjem dijelu sezone prosječno bilježi osam poena i četiri skoka po utakmici, uz oko 15 minuta provedenih na parketu, što ga svrstava među najkorisnije igrače u takmičenju prema odnosu učinka i minutaže. Posebno se istakao kada je proglašen za MVP-a 23. kola Evrolige nakon meča protiv Monaka.

Iz kluba naglašavaju da njegov doprinos ne dolazi samo kroz statistiku, već i kroz energiju i uticaj na igru ekipe, kako na terenu tako i van njega.

Takođe je istaknuto da je Izundu tokom pregovora pokazao veliku želju da ostane u klubu, uprkos interesovanju brojnih evroligaških timova nakon odličnih partija ove sezone.