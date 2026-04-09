Ovako izgledaju najnovije kalkulacije za Crvenu zvezdu u Evroligi pred posljednja dva kola. Slijede mečevi sa Asvelom i Realom u gostima.
Dva kola ostala su do kraja regularnog dijela Evrolige, Crvenu zvezdu čekaju dva gostovanja - Asvelu u Lionu i Realu u Madridu. U zavisnosti od ishoda te dvije utakmice biće poznato i kakva sudbina čeka ekipu Saše Obradovića u elitnom takmičenju. Prije toga su objavljene i najnovije kalkulacije.
Superkompjuter je izračunao da su šanse Zvezde drastično porasle u odnosu na prethodno kolo. Tada je prognozirao da će da ispadne i da neće doći ni do plej-ina. Šta se promijenilo? Srpski tim je pobijedio Pariz u Beogradu, a Makabi je izgubio od Baskonije i to je promijenilo kalkulacije na tabeli.
Prema najnovijim prognozama Zvezda ima 76 odsto šanse da bude u top10 i da se bori za mjesto u plej-ofu kroz plej-in turnir (timovi od 7. do 10. mjesta). Ima samo 1 odsto šanse da bude među šest najboljih i da direktno ide u doigravanje.
Dubai ima 16, a Makabi 35 odsto šanse da dođe do plej-ina. Kada je u pitanju mjesto u top6 tu su sigurni Olimpijakos, Fenerbhače i Valensija, dok velike šanse imaju Real Madrid i Hapoel, pa će se za šestu poziciju boriti Panatinaikos (72 odsto šanse) i Žalgiris (44 odsto), iz prikrajka vrebaju i Monako (14) i Barselona (7 odsto).
EuroLeague playoff probabilities (after Round 36)— Figurei8ht (@Figurei8ht)April 9, 2026
This is NOT the standings — it’s simulation‑based odds + xWins.
TOP‑4 — who takes the spots?
Olympiacos 100% ✅
Fenerbahçe 97%
Valencia 79%
Real Madrid 53%
⬇️ Can anyone below break in?
Hapoel TLV 39%
Panathinaikos 26%…pic.twitter.com/n2MvOmNG2X
Zvezda je trenutno 9. na tabeli i ima skor 20-16 koliko imaju i Monako i Barselona. Ispred su Žalgiris i Panatinaikos (21-15), dok je Real na 22-14, Hapoel na 22-13 (meč manje, tek treba da igra sa Makabijem). Sigurni su Fenerbahče i Valensija (23-13) i prvoplasirani Olimpijakos (24-12).
Sašu Obradovića ne zanimaju kalkulacije
Pred put u Francusku je Saša Obradović pričao sa novinarima na otvorenom treningu za medije i prokomentarisao je baš priču oko kalkulacija i mogućih opcija za Zvezdu.
"Uopšte to ne gledam. Ne zanimaju me bilo kakve kalkulacije, ne gledam rezultate. Najvažnije je da se pobijedi. Mora samo da se razmišlja o meču", poručio je Obradović.
Standings provided by Sofascore
