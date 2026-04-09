Saša Obradović je pričao sa novinarima na treningu pred put u Francusku i istakao je da ga ne zanimaju kalkulacije i rezultati drugih timova u Evroligi.

Izvor: Fabrizio Carabelli / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda igra ključne mečeve u Evroligi, vodi veliku borbu za prolaz u narednu fazu takmičenja. Ostala su još dva meča, prvi je u Francuskoj i tamo će gostovati Asvelu (petak 20.45 časova). Na treningu pred put u Lion je sa novinarima pričao Saša Obradović. Svjestan je da njegova ekipa ne igra tako dobro trenutno, posebno protiv ekipa u kojima ima ulogu favorita.

"Pokazali smo neke određene slabosti u prošlosti u takvim slučajevima. Rekao bih da smo i naučili neke lekcije, da nikoga ne smijemo da potcijenimo, posebno u eliminacionim mečevima. Posljednji meč Asvela i Monaka nije mjerilo načina na koji će igrati kod nas. Kod kuće su mnogo bolji, drugačije su orijentisani, mobilniji fizički, trče više pred svojom publikom koja pravi sjajnu atmosferu. Sigurno će biti drugačiji nego protiv Monaka, vratio im se i Tomas Ertel, tu je Endiaj koji može da igra na tri pozicije. Imamo različite vrste iskustava u sezoni, na nekim gostovanjima smo dobro reagovali pod pritiskom. Nadam se da pitanje fokusa ne postoji", rekao je Obradović.

Vidi opis "Kalkulacije me ne zanimaju, rezultate ne gledam": Saša Obradović pred ključne mečeve Crvene zvezde u Evroligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 21 / 21 AD

Navijači, pa i igrači provjeravaju i prate rezultate drugih timova, gledaju se i potencijalne kalkulacije. To je nešto što ne zanima šefa struke Zvezde.

"Uopšte to ne gledam. Ne zanimaju me bilo kakve kalkulacije, ne gledam rezultate. Najvažnije je da se pobijedi. Čak i u toku utakmice, ali ne ove, ako nešto bude bilo, mora samo da se razmišlja o meču", poručio je Obradović.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)