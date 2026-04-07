Španski stručnjak Pablo Laso nije promijenio mišljenje o ekipi Crvene zvezde nakon nekoliko loših utakmica.

Trener Efesa Pablo Laso smatra da Crvena zvezda i dalje ima šanse da se nađe na Fajnal-foru Evrolige, iako su pokvarili utisak u posljednjih nekoliko utakmica i udaljili se od direktnog plasmana u plej-of. Sada im preostaje borba za plej-in, gdje će biti ključna prednost domaćeg terena. Takmičenje je nikad kompetitivnije, ali još ništa nije izgubljeno za crveno-bijele.

Iskusni stručnjak koji je ispisao istoriju sa Real Madridom ove sezone nalazi se u nimalo lakoj ulozi trenera Efesa. Turski tim je među najgorima u ligi, uprkos tome što u svojim redovima ima dokazana evroligaška imena.

Govoreći o Crvenoj zvezdi, istakao je da je povratak Saše Obradovića sve promijenio. „Mislim da je dolazak Saše Obradovića bio nešto što se moglo očekivati i da je samo bilo pitanje vremena – da li će se desiti tokom ili nakon sezone. Saša Obradović je čovjek za Crvenu zvezdu. Vjerovatno mu je bilo teško, jer to nije bio njegov roster. Ipak, sastav ima kvalitet na svakoj poziciji, sa dosta atletski građenih igrača koji imaju različite uloge“, rekao je Pablo Laso u intervjuu za „Basketball sphere“.

Na pitanje da li Crvena zvezda može do Fajnal-fora, Laso je bio oprezan.

„Teško je reći, jer je Evroliga dosta ‘gusta’, ali ako uspiju da prođu plej-in, to će biti presudno. Prošle sezone su ga igrali, ali nisu uspjeli da se domognu plej-ofa. Ako se nađu u plej-inu bez prednosti domaćeg terena, biće im teško. Ako uspiju da dođu do prednosti domaćeg terena, biće težak protivnik svakome. U tom slučaju mogu možda i do Fajnal-fora“, zaključio je Laso.