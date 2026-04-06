Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić poslao je apel navijačima pred važan meč u Evroligi

Izvor: MN Press

Crvena zvezda u utorak od 20 sati dočekuje Pariz u 36. kolu Evrolige. Biće to jedan od najvažnijih mečeva za crveno-bijele, pa će samim tim atmosfera u Beogradskoj areni biti od presudnog značaja. Zbog toga je predsjednik kluba Željko Drčelić poslao apel navijačima, a akcenat je bio na fer i sportskom navijanju, bez vrijeđanja rivala.

Apel Željka Drčelića prenosimo u cjelosti:

"Dragi Zvezdaši, pred nama je vrlo važna utakmica Evrolige, možda i ključna za naše želje i ambicije u tom takmičenju.

Našem timu je protiv Pariza potrebna velika i glasna podrška i jedinstvo svih navijača Crvene zvezde. Ovom prilikom, apelujem na sve koji budu došli u halu da navijaju fer, sportski i korektno, da ne bacaju nikakve predmete na teren, da ne vrijeđaju nikoga, već da svu energiju usmjere na naš tim i pomognu mu da dođe do važne pobjede!

Vidi opis "Prijeti nam pražnjenje hale": Predsjednik Zvezde poslao važnu poruku navijačima

Samo kada smo svi jedinstveni možemo ekipi da pružimo pravu podršku, a takav vjetar u leđa, podršku i atmosferu kada smo kao jedno - nema niko.

Prijeti nam nova kazna Evrolige, mogućnost pražnjenja hale i odigravanja utakmica pred delimično praznim tribinama, što obesmišljava sve što svi zajedno radimo i kvari nam sliku koju šaljemo već mjesecima Evropi i svijetu, na kojoj nam mnogi zavide", piše u saopštenju.