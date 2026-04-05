Žestoki sukob na utakmici francuske košarkaške lige Monao - Dižon

Izvor: x.com/dazn_fr

Potpuni haos nastao je na utakmici francuske lige Monako - Dižon. Ogromna tuča izbila je u završnici, kada pri velikom vođstvu domaćih (102:89) , kada je bek domaćeg tima Žuhan Begarin udario igrača Dižona Kventina Losera. Naneo mu je tako jak udarac da mu je krenula krv i nije mogao da se smiri, pa se u gužvi sukobio sa još jednim igračem Monaka, Elijem Okoboom, mada ni izbliza tako žestoko.

Sudije su odmah izrekle niz kazni, isključujućih i tehničkih, a meč je nastavljen kada se smirila situacija. Loserove povrede su odmah morale da budu sanirane jer su ih vidjeli svi u dvorani. Pogledajte taj sukob i veoma neprijatnu situaciju:

| Fin de match sous tension à Monaco... Quentin Losser perd totalement ses nerfs ! ‍#BetclicElite



April 5, 2026

Bez Nemanje Nedovića, Slovenac igrao najviše za goste

Utakmica je završena pobedom Monaka 108:95 i u njoj nije igrao srpski internacionalac Nemanja Nedović zbog povrede koja će ga udaljiti sa terena nekoliko nedelja. Najbolji igrač domaćih bio je Alfa Dijalo sa 29 poena, zajedno sa Elijem Okoboom sa 23 poena, a u Dižonu su se istakli Džastin Bibins i Džordan Barnet sa po 24 poena. Bivši igrač Cedevita Olimpije Gregor Horvat proveo je najviše vremena na terenu među gostima (31 minut, 8 poena).

Monako je ovim trijumfom dodatno učvrstio svoju lidersku poziciju sa skorom 21-3, dok je Dižon 12. na tabeli, sa učinkom 9-16.



