Nekadašnji košarkaš Partizana Bogdan Bogdanović trenutno igra u NBA ligi.

Izvor: MN Press

Nema tajni - Bogdan Bogdanović je meta KK Partizan za narednu sezonu, a svi navijači crno-bijelih voljeli bi da vide kako kapiten košarkaške reprezentacije Srbije privodi kraju karijeru u dresu kluba koji ga je svojevremeno lansirao. Govorio je o interesovanju za Bogdanovića i predsjednik Partizana Ostoja Mijailović, ali...

Sa druge strane, za sada nismo dobili potvrdu o pregovorima. Bogdan Bogdanović trenutno nastupa za Los anđeles Kliperse u NBA ligi i tamo nema zapaženu ulogu ove sezone, ali je i dalje fokusiran samo na dešavanja u svom timu. Tim isticanjem potvrdio je da još nema dogovora sa Partizanom o povratku u evropsku košarku.

"Pratim, znam isto koliko i ti. Vidim i ja po medijima. Lijepo je vidjeti te slike, ali... Šta, trebalo bih sad da ja donesem neku odluku? Ne razumijem. Imam sedam utakmica do kraja ovde, imam plej-of, tako da je moja glava ovdje. Ne razmišljam šta će biti za sledeću godinu ili sledeći mjesec", odgovorio je Bogdanović za "RTS" i dodao: "Tu sam, spreman sam, radim, treniram. Šta je, tu je, takva je sezona kakva je. Trudim se da budem u što boljoj formi kada krene plej-of".

Vidi opis Bogdan Bogdanović odgovorio da li se vraća u Partizan: Navijači su ovo dugo čekali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Srpski košarkaš je ove sezone odigrao tek 20 mečeva za ekipu Los Anđeles Klipersa, a za 21 minut na parketu prosječno bilježi 7,7 poena, 2,8 skoka, 2,5 asistencije i 1,3 izgubljenu loptu. Tokom poslednja dva mjeseca odigrao je samo pet mečeva za Kliperse, a na poslednjem susretu za osam minuta nije uspio da se upiše u strelce.

Šta Bogdanović kaže o reprezentaciji Srbije?

"Žao mi je zbog propuštene prilike, kao i svima. Nema vremena za gledanje unazad. Završio se taj ciklus, idemo dalje, novo ljeto, novi 'prozori'. Dešava se, jedna loša utakmica, jedan loš dan. Naravno da utiču na ekipu sve te unutrašnje stvari, povrede kada se dese ili neke druge stvari životne, ali to ostaje samo za nas u svlačionici. Mislim, nije se ništa desilo, nisu oni odustali jer sam se ja povrijedio, niti ja mogu da garantujem da bismo osvojili zlato da sam ostao do kraja. Bilo je tu grešaka i od nas i od trenera, svih. Kada se ne osvoji, onda je greška", istakao je kapiten reprezentacije Srbije.

Čini se da karijera Bogdana Bogdanovića u dresu Srbije nije završena, ali je on ostavio malo prostora da neke obaveze u narednom periodu preskoči zbog godina u kojima se nalazi.

"Razgovaramo, naravno. Ranije sam govorio da sam uvijek tu, ali ne znam, vidjećemo. Naravno da sam se uvijek odazivao pozivu, nego se sad malo šalim zbog mojih godina, ali vidjećemo", dodao je Bogdan Bogdanović.