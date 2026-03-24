Klipersi su ubjedljivo pobijedili Milvoki u Los Anđelesu, a Tajron Lu nastavlja da se bruka sa tretmanom prema Bogdanu Bogdanoviću.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Bogdan Bogdanović dobija sramotan tretman u Los Anđeles Klipersima. Trener Tajron Lu se prema njemu ponaša kao prema novajliji, a ne igraču koji i te kako može da pomogne ekipi. U ubjedljivoj pobjedi protiv Milvokija (129:96) se sjetio srpskog reprezentativca tek kada je sve bilo gotovo.

Ubacio ga je u igru tek u posljednjoj četvrtini i igrao je najmanje od svih, samo 7 minuta i 34 sekunde. Za to vrijeme uzeo je ukupno tri šuta (0/2 za dva, 0/1 za tri) i imao po jedan skok i asistenciju. I to sve u utakmici u kojoj nisu igrali ni Benedikt Maturin ni Bredli Bil koji je zbog povrede završio sezonu.

Kliperse je do pobjede predvodio Kavaj Lenard (28, 5sk), pratio ga je Bruk Lopez (19), dok Baksi ne znaju gdje udaraju bez povrijeđenog Janisa Adetokumba. Najbolji u njihovom timu bio je Geri Trent junior sa 20 poena.

Rezultati:

Detroit - LA Lejkersi 113:110

Majami - San Antonio 111:136

Orlando - Indijana 126:128

Filadelfija - Oklahoma 103:123

Atlanta - Memfis 146:107

Čikago - Hjuston 132:124

Juta - Toronto 127:143

Dalas - Golden Stejt 131:137 (poslije produžetka)

Portland - Bruklin 134:99

LA Klipersi - Milvoki 129:96

