Grčki stručnjak Dimitris Itudis vjerovatno napušta Hapoel na kraju sezone, a prva meta vlasnika Ofera Janaja je dobro poznato evroligaško ime.

Iako se sezona u Evroliga bliži finišu, spekulacije o transferima već su u punom jeku, a osim igrača, u fokusu su i promjene na trenerskim pozicijama.

Trener Maccabi Tel Aviv Oded Kattash mogao bi uskoro da dobije ponudu koja se ne odbija, prenosi izraelski Sport5.

Navodno, vlasnik Hapoel Tel Aviv spreman je da izdvoji značajna sredstva kako bi na ljeto doveo Kataša na klupu svog tima. Makabi je i dalje u konkurenciji za plej-in, dok je Hapoel na pragu zapaženog rezultata u svojoj prvoj sezoni u Evroligi.

Ipak, čelnici Hapoela nijesu u potpunosti zadovoljni radom aktuelnog trenera Dimitris Itoudis i razmatraju mogućnost prekida saradnje po završetku sezone.

Katašu ugovor sa Makabijem ističe ovog ljeta, a prema navodima medija ponuđen mu je i „blanko ček“. Uz to, postoji plan da mu se u stručnom štabu pridruži i Yonatan Alon iz Hapoel Jerusalem kao pomoćnik.

Šta je problem u Hapoelu?

Navodno čelnici nijesu u potpunosti zadovoljni radom Dimitris Itoudis, kojem su dali povjerenje nakon nedavne krize i serije poraza. Iako je ekipa u posljednje vrijeme uspjela da se konsoliduje, i dalje postoje trzavice na relaciji trener–igrači.

Itudisu mnogi zamjeraju što daje previše slobode Vasilije Micić, koji još uvijek ne uspijeva da se vrati u prepoznatljivu formu.

U javnosti su se pojavile i informacije o lošim odnosima unutar tima i nedovoljnom zalaganju pojedinih igrača, dok izraelskim navijačima posebno smeta što je prošlosezonski heroj Yam Madar gotovo potpuno skrajnut.